¡Fuertes declaraciones! Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre distintos temas relaciones a la farándula local. Uno de ellos fue sobre unas presuntas conversaciones que habría tenido con el seleccionado Sergio Peña.

Y es que la popular ‘Urraca’ no esperó mucho para preguntarle a la expolicía sobre si mantenía comunicación con el futbolista, quien recordemos es casado y tiene una pequeña hija.

“¿Es verdad que le escribiste al futbolista Sergio Peña?”, comenzó diciendo la periodista. “¿Cuando? Te han chismeado mal. ¿Por qué no me preguntan si me ha escrito Neymar?”, respondió la expolicía.

“No, es que todavía no llegas a esas ligas”, expresó la conductora de ATV entre risas. “Ya quisiera... No sé quién les ha dado esa mala información”, manifestó la exintegrante de ‘Reinas del Show.

