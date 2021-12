Este miércoles 22 de diciembre, Juan Víctor Sánchez se presentó en Amor y fuego y reveló que Andrea San Martín planeó llevarse a sus hijas a Estados Unidos sin avisarle a los padres de las niñas.

“Yo le pedí por favor si podría considerar a mi hija en mi solicitud de residencia, y ella en ambas me dijo que no y mi hija no está incluida en ningún pedido mío de residencia”, explicó Juan Víctor sobre la solicitud de residencia de Estados Unidos.

“Yo se especifiqué que no me la iba a llevar, es un plan B para ti y para mí, porque si mi hija obtiene la residencia, tú tienes la posibilidad de obtener la residencia también, tú, tu pareja y tu menor”, agregó.

“Yo no puedo sacar a mi hija del país sin su autorización y no lo haría”, aseguró Juan Víctor Sánchez.

Asimismo, Juan Víctor comentó que la ‘ojiverde’ sí intentó llevarse a sus hijas a Estados Unidos: “Ella quiso hacer esto antes a mis espaldes. Es que ella no quería obtener la residencia, quería llevarse a su hija mayor y a mi hija a mis espaldas. (Se las quería llevar) a vivir a Estados Unidos”.

Incluso contó que Andrea San Martín quería que Sebastián Lizarzaburu firme el permiso de salida, pero que no planeaba volver al Perú: “O sea, quería que el papá de su hija le firme el permiso que se iba a ir de viaje y nunca volver”.

“Tengo la parte en la que yo le digo a ella: mira, me he enterado esto, y ella me responde no, eso ya está cancelado, ya no va. Claro, tenía planeado hacerlo”, reveló Juan Víctor Sánchez.

Willax - JV sobre la residencia - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR