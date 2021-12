Juan Víctor Sánchez reapareció este miércoles 22 de diciembre en el programa “Amor y fuego” tras la entrevista que Andrea San Martín brindó a Magaly Medina.

Esta vez, el extripulante de cabina presentó un nuevo audio para desmentir a la ‘ojiverde’, quien negó rotundamente la versión de la nana Juana respecto a la forma en la que alimentaba a su hija de 3 años.

“Tienes que hacer algo porque conmigo ya está acostumbrada, sabe que yo ya me llega al pin***, se lo voy a dar, y ahora lo toma sin decir nada... agarra y dáselo, ábrele la boca y dile que lo tiene que comer y después de un rato va a decir ‘pu** a mi viejo tampoco se la puedo hacer, entonces me la voy a comer’”, se le escucha decir a Andrea San Martín.

En efecto, en el audio la ‘ojiverde’ confiesa que la comida que su hija botaba, se la volvía a meter a la boca: “Esa es la única solución porque a mí me hacía lo mismo al inicio, me botaba la hue****, se la volvía a dar, me la botaba, se la volvía a dar, hasta que un día dijo ‘pu**, ta que chu*** lucho, me la voy a tener que comer’, y ahora se levanta y todos los días su jugo de papaya con algo, se lo toma un vaso entero, sin decir pío, simplemente se lo pongo cerca o en su camita, se chu** toda la hue**** y fin, y luego ya come su huevito, lo que sea, y en la tarde su fruta”.

En ese sentido, Juan Víctor comentó que él sí considera que es un tipo de maltrato: “Si lo escuchas completo, ella especifica que si lo va a botar, se lo das de nuevo. Eso yo considero que es un maltrato a cierto nivel, no es una crianza que yo aplicaría con mis hijos, no es una crianza que yo he aplicado con mi hijo mayor ni con mi hija menor”.

Asimismo, Juan Víctor reveló que la nana Juana habría tenido un problema con Andrea e incluso la ‘ojiverde’ tuvo que pedirles disculpas: “Nunca se mencionó el porqué la señora Juana salió de trabajar de ahí. Hubo un tema bastante fuerte, bastante delicado que no puedo mencionarlo, que yo lo he conversado con la señora Juana porque a mí, la madre de mi hija me pide que por favor interceda por ella y le pida disculpas en nombre de ella para que ella no se vaya”.

Fuente: Willax Televisión

