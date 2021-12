La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, reveló que antes pensaba que Andrea San Martín era una buena mamá, pero su percepción cambió con el tiempo.

En entrevista con el programa “Amor y fuego”, Juan Víctor admitió que antes pensaba que la ‘ojiverde’ era una buena mamá, tal como ella pregona en sus redes sociales, donde da consejos de maternidad.

“Se golpea el pecho diciendo que es una excelente madre y yo en su momento lo veía así también, pero después de todo lo que me he enterado, después de las carencias que ha tenido mi hija, que no puedo mencionar porque ya son temas más delicados”, dijo Juan Víctor.

Sin embargo, aunque Juan Víctor pensaba que Andrea San Martín era una buena madre, siempre tuvo sospechas de que algo en ella no estaba bien, por lo que nunca quiso ser su pareja:

“Yo veía eso, yo veía que era una buena mamá, pero por ahí que sí veía algo que decía mmm... acá algo no está bien, pero por algo es que yo nunca tuve la iniciativa de intentar algo”, explicó el extripulante de cabina.

Fuente: Willax Televisión

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia sobre su relación con Pancho Rodríguez

TE PUEDE INTERESAR