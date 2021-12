Juan Víctor Sánchez reveló que no podrá pasar Navidad con su hija pese a que este año le tocaba de acuerdo a la conciliación que firmó con Andrea San Martín.

En diálogo con el programa Amor y fuego, transmitido este miércoles 22 de junio, Juan Víctor contó que viajará a Estados Unidos esta madrugada, sin la posibilidad de llevarse a su pequeña.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija, que me corresponde, mis hijos no van a pasar Navidad juntos, el próximo año tampoco ya que tiene que pasarlo con su mamá”, comentó Juan Víctor Sánchez.

El ex de Andrea San Martín también aprovechó para mandar un contundente mensaje a la influencer, donde le deseó una feliz Navidad, pero lamentó que los problemas entre ellos no se hayan solucionado:

“Directamente a ti, Andrea, he estado dispuesto a arreglar las cosas, a conversarlo, hemos tenido la oportunidad de la Demuna y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo. Feliz Navidad”, expresó Juan Víctor Sánchez.

Willax - mensaje final de JV - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

