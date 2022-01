¡Fuertes declaraciones! Juan Víctor Sánchez sorprendió a propios y extraños al mostrarse junto al congresista Alejandro Aguinaga, del partido Fuerza Popular, con quien buscan implementar un proyecto de ley que impulse la tenencia compartida en padres separados, haciendo referencia a la gran polémica que vive actualmente con la madre de su segunda hija, Andrea San Martín.

Y es que el extripulante de cabina manifestó que, de ver a su niña casi medio mes, ahora lo restrinjan a verla solo media hora o una hora por unos cuantos días en específico, le parece un acto de violencia psicológica hacia la menor.

“De 14 días al mes que compartía con ella, a media hora... Es una situación que no se la deseo a nadie, porque estás que la privas y eso lo considero una violencia psicológica contra la pequeña”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Juan Víctor fue consultado sobre la lujosa fiesta de cumpleaños que le habría realizado la ojiverde a su mascota “Valentina”. Pero lo singular del caso, es que días antes, Andrea le estaba exigiendo a su expareja que le deposite lo que corresponde a los gastos de su menor hija.

“Para mi ella no está bien asesorada (...) Yo no voy a hablar del circo. No puedo meterme en eso, a quién no le genera gracia (...) Pero tengo que ser perseverante en este tipo de situaciones, no voy a permitir que me impidan compartir con mi hija”, finalizó diciendo a El Popular.

