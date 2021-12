Juan Víctor Sánchez se pronunció sobre la situación legal con la madre de su hija, Andrea San Martín, a quien denunció por violencia familiar física y psicológica contra la menor de 3 años de edad.

Como se recuerda, el expiloto de avión denunció que la modelo no está respetando el régimen de visitas que ordenó el Poder Judicial y no permite que él se lleve a su hija a su domicilio.

“No, no es ninguna orden, no existe por ningún lado. Hay un régimen que se debe cumplir, nada más”, comentó en llamada telefónica al programa ‘Mujeres Al Mando’.

Juan Víctor resaltó que “no hay ninguna orden judicial” que le prohíba ver a su hija.

“No, no puedo ver a mi hija, disculpa, no puedo hablar ahorita (...) no me han prohibido, simplemente me han negado llevármela”, sostuvo.

Los audios de Andrea San Martín

Rodrigo González y Gigi Mitre aseguraron haber escuchado los audios donde Andrea San Martín le grita a su hija de 3 años.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no pudo evitar mostrarse indignado con la ‘ojiverde’ al escuchar estas pruebas, dejando claro que no se trataría de una simple regañada a una pequeña de 3 años. “¡Cállate! ¡que te calles! ¿Cómo se pide? Me vuelves a gritar y te voy a pegar”, citó el conductor de Willax TV.

