La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, volvió a arremeter contra Andrea San Martín en medio del conflicto entre su hijo y la ojiverde’ por el impedimento del régimen de visitas de la hija de ambos.

En una publicación realizada en Instagram Stories, Alicia Díaz envió un contundente mensaje a los defensores de Andrea San Martín, quienes han minimizado la denuncia de Juan Víctor Sánchez por presunto maltrato físico contra su hija.

“Ah, por si aca, ese audio no fueron segundos de histeria, son cinco minutos de maltrato físico y psicológico. Y no fue la única vez”, escribió la madre de Juan Víctor Sánchez.

La señora Alicia Díaz también dejó entrever que el adulto que estaba con Andrea no hizo nada para defender a su nieta: “Y el adulto que estuvo a su lazo e hizo nada se convierte en cómplice, ¿no creen?”.

“Pero hay otro tipo de evidencias que yo sí voy a ponerlas. Llega Navidad sin ella y tendrá mi regalo. Arggg. Cómo me fastidia este tiburón en mí que me empujan/obligan a sacar”, advirtió.

Foto: Instagram Alicia Díaz

Rodrigo y Gigi hablan del audio de Andrea San Martín

Rodrigo González y Gigi Mitre escucharon dicho audio y revelaron que quedaron muy sorprendidos. “A mí sí me dio pena (...) me ha dado pena”, dijo Gigi Mitre, quien explicó que se sintió afectada luego de escuchar el audio: “a mí sí me afectó escuchar eso... y lo primero que dijimos ‘ay, seguro no es para tanto’”.

Por su parte, Rodrigo González contó que incluso Sebastián Lizarzaburu habría estado presente en la discusión, intentando calmar a la ‘ojiverde’: “Es más, se escucha un poco la voz de ¿era Sebastián? (...) no puedo asegurar, pero en todo caso se escuchaba la voz de alguien ahí, como que intentaba calmar las aguas”.

