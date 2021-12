La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, confesó que está pasando por un momento “desgastador”, en medio de su proceso legal con la influencer.

A través de Instagram, el extripulante de cabina contó que pudo dormir bien después de mucho tiempo: “Que rico he jateado toda la tarde, Sebas se fue a armar el árbol a casa de su mami y regresa más tarde! Estuve tooooda la mañana ocupado”.

Tras esta confesión, Juan Víctor Sánchez reveló que en los últimos meses no ha dormido bien ante el proceso “desgastador” que está viviendo.

“No voy a negar es desgastador todo esto... no concilio el sueño fácilmente pero cuando haces las cosas bien y no usas la mentira como herramienta no tendría por qué irte mal... en general lo dijo! Sin rabia - sin odio, con hechos”, escribió Juan Víctor Sánchez en Instagram Stories.

Cabe resaltar que, hace pocos días, Juan Víctor Sánchez denunció a Andrea San Martín por presunto maltrato físico contra su hija L.S.S. (3). Semanas atrás, la ‘ojiverde’ denunció a su expareja por violencia psicológica en contra de ella y de su hija, y luego decidió prohibir que el padre externe a la niña del hogar.

Foto: Instagram Juan Víctor Sánchez

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia muestra celular en América Hoy

Cantante demostró que la sigue William Levy en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR