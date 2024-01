Julián Zucchi estuvo presente en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde reveló que Yiddá Eslava le reclamaba por no decirle “te amo”. El argentino le explicó al actor que no era una persona expresiva debido a la crianza que recibió de su familia.

Durante la entrevista, Zucchi contó que su manera de ver la vida cambió radicalmente a raíz del nacimiento de su hijo. Por ese motivo, buscó ayuda profesional.

“El nacimiento de Tomás cambió radicalmente mi vida (...) empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía ‘te amo’ y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía, te amo a nadie”, contó Julián Zucchi.