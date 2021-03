Juliana Oxenford no fue ajena al escándalo que se ha desatado tras la denuncia de Álvaro Paz de la Barra contra Sofía Franco por violencia familiar. Y es que la periodista no pudo ocultar su incomodidad al ver las imágenes de la intervención policial.

“¿Esto no fue premeditado? ¿Él no sabía que ella no estaba en sus cabales y que iba a reaccionar así?”, comenzó diciendo la periodista.

En ese sentido, la conductora de ATV no dudó en mostrar su indignación porque porque considera que la denuncia sólo compete al ámbito privado. “Si es una prueba real, que lo denuncie, por qué tienen que hacer esto público, por qué él tiene que someter a su esposa a una situación de esta naturaleza (...) Utiliza otra vez a su esposa para decir que están juntos”, comentó.

“¿Estaban grabando para que él use esto a su favor? Eso que salen a decir los familiares del alcalde sobre las alteraciones psicológicas de Sofía Franco... Cualquier persona que viva en un infierno los tendría... Es sumamente triste porque hay un niño de por medio, estamos viendo a una mujer sumamente vulnerable. De repente a un hombre violentado también, pero me parece sumamente extraño que este video se haya viralizado tan rápido”, finalizó.

