Juliana Oxenford regresa este 21 de febrero por la señal de ATV, con ‘Al estilo Juliana’. Días antes de su estreno, la periodista enciende la pradera al referirse a su colega Beto Ortiz, presentador de Willax TV, con quien ha tenido varias discrepancias.

“Beto Ortiz vive odiando a la gente y vive haciendo añicos... y su negocio es ese, odiar y ser odiado, fungir de víctima, terruquear a todo el mundo y siempre cae bien parado porque nadie lo termina de demandar”, comentó Oxenford en conferencia de prensa.

Ella explicó que no lo ha demandado porque no tiene el respaldo de ningún poderoso.

“A mi me dicen que me ha dicho terruca... Yo no perdería tiempo ni tampoco plata (en demandarlo) O sea, a él seguramente la derecha bruta y achorada podría ponerle 50 mil abogados para taparle algunas cochinadas, pero a mí no jajajaja yo vivo de mi trabajo”, sostuvo.

La presentadora recodó que en Latina TV, cuando ella y Beto trabajan en dicho canal, ambos tenían “una relación super cordial”.

“En este medio no sabes quién es tu amigo, quién es tu compañero y quién no”.

