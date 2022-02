Tras estar alejada varias semanas de la televisión, la periodista Juliana Oxenford retorna el lunes 21 de febrero por la señal de ATV, con el noticiero ‘Al Estilo Juliana’.

La presentadora fue tendencia en la última semana por narrar un hecho doloroso de su niñez, cuando fue agredida sexualmente por un familiar, en medio de los cuestionamientos a Ricardo Mendoza, comediante de ‘Hablando Huevadas’. “No hagas mofa, no te burles de una agresión sexual. Menos si la victima es una niña. Cuando tenía ocho años el tío más querido de mi familia me besaba en la boca, aprovechaba cualquier momento a solas para meterme la lengua y babosearme (si, así de nauseabundo). No dije nada”, había comentado Oxenford.

En conferencia de prensa, diario OJO le consultó a la periodista si el programa de Youtube “Complétala”, donde Mendoza comparte roles de conducción con Norka Gaspar, debería ser censurado.

Oxeford pidió que se ejerza justicia y “si tiene que proceder una querella que siga su curso”.

“No deberían de continuar, que lo cierren y que le abran una investigación a estos dos, no te puedes excusar y luego hacerte el graciosito. ¿No tienen hijos? Una cosa es ser el chabacano, el vacilonero, el que te mata de la risa, y otra cosa es herir susceptibilidades. Hay que entender que detrás de ese mensaje no solo hay una, sino miles de mujeres y niñas que hemos pasado por algo, así. ¡Que los revienten!”, comentó.

Agregó que, si fuera por ella, mandaría a cerrar el programa de Ricardo Mendoza.

“Creo en la libertad de la gente de elegir, si fuera por mi yo lo saco y no aparecen más porque lo que han hecho es gravísimo. Yo si los desaparecería porque se han metido con un tema de abuso sexual contra una niña”; comentó.

Fiscalía abre investigación contra Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

La Décima Fiscalía Provincial de Familia, a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo, abrió una investigación contra los youtubers Ricardo Gabriel Mendoza Castillo y Norka Anahí Gaspar Ríos por “contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a raíz de las burlas relacionados a una agresión sexual contra una menor.

“La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas, quienes conducen un programa transmitido a través de la plataforma de YouTube, habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que también se ha advertido que “los hechos denunciados tendrían relevancia penal, por lo que han sido puestos de conocimiento a la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Turno de Lima”.

