Juliana Oxenford se volvió tendencia en TikTok por un incontrolable ataque de risa que protagonizó tras presentar un informe del presidente Pedro Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que el Jefe de Estado contó la historia del “tamborcito” a empresarios, lo que provocó la inesperada risa de la periodista de ATV.

“Con el afán de querer parecer el dueño, amo y señor de la parábola, pone ahora el ejemplo del ‘tamborcito’. Si quiere graficar la pobreza del país hay muchas formas, realmente, mucho más sencillas y tangibles, no tiene que hacer este esfuerzo por tratar de parecer alguien con la capacidad y el talento para la oratoria, que claramente, no la tiene, no sabe hablar”, comenzó diciendo la presentadora en su programa ‘Al Estilo Juliana’

Luego de escuchar la nueva historia de Pedro Castillo, la periodista se mató de la risa:

“Lo peor es que no deberíamos reírnos porque es una historia que habla de la pobreza del Perú para que empresarios extranjeros vengan a invertir, pero... los panelistas lo miran, se miran, y dicen ‘¿qué habla el señor?’. En un momento se tapan y dicen ‘me trajeron al del pollo’, que mala suerte...” , dijo, para luego no parar de reír.

Tanta fue su carcajada, que tuvieron que sacarla de la pantalla para poner otro video.

