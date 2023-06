Karely Ruiz generó preocupación entre sus seguidores tras publicar un mensaje en el que reveló que no se encuentra en su mejor momento de vida y algunos relacionaron su drama con la reciente cercanía que habría tenido con Santa Fe Klan.

A través de sus redes sociales, Ruiz compartió sus dificultades actuales, pero enfatizó su determinación de no rendirse ante las adversidades. “No estoy en mi mejor momento, estoy pasando por cosas muy fuertes, pero soy una mujer que no se dejará caer por nada ni nadie”, afirmó la joven modelo.

Con una actitud contundente, Karely Ruiz señaló que aquellos que busquen hacerle daño no tendrán éxito en su intento. Animando a sus seguidores, expresó: “Así que para adelante, a darle, que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal. Dios está conmigo”.

En la misma publicación, Ruiz solicitó el apoyo de sus seguidores para mantenerse en pie, afirmando que su confianza está en la comunidad que la respalda. “Solo no me dejen caer, que ya a este paso no confío en mi propia sombra. Cuídense. Bendiciones”, concluyó la modelo.

Karely Ruiz y su mensaje | Imagen compuesta 'Ojo'

