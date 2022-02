¡Fuerte y claro! Karen Dejo no se quedó callada y arremetió contra “Esto es Guerra”, al escuchar el apelativo que habría recibido Gabriela Herrera, a quien denominaron como “la nueva sabrosura”.

“Mira, la única ‘sabrosura’ soy yo. Que tengan un poquito más de creatividad y que respeten. Creo que el tribunal tiene algo contra mí. Tienen que ganarse el derecho de piso por favor”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo le recordó al reality de competencia que ella recibió ese apelativo desde que ingresó a “Combate” en el año 2014.

“Yo soy la sabrosura desde el 2014 que entré a Combate y después fui a Esto es guerra y así me voy a quedar. Que se busquen su apelativo. Yo soy única e inigualable... Seguramente me extrañan y como me tienen lejos, quieren buscarse otra persona cerca, yo soy yo y nadie como yo”, agregó tajantemente.

Asimismo, Karen Dejo aseguró que pese a llevarse muy bien con Gabriela Herrera, nadie podrá igualar su peso en un reality de competencia.

“Yo no tengo reemplazo, yo soy única, así como la huella dactilar, así como la foto de tu DNI, cada uno es único. Pueden meter a quien quieran en el programa, pero yo soy única y yo soy la ‘sabrosura’”, finalizó diciendo a El Popular.

