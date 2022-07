Karen Dejo rompió su silencio tras la denuncia que presentó su expareja, Carlos Abanto, por violencia familiar en agravio de su menor hija de 10 años. Como se recuerda, el piloto comercial presentó su denuncia el pasado 7 de julio, asegurando que la modelo Karen tiró al suelo a su hija y hasta la botó de la casa.

“La arrastró botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa, manifestándole que es una ‘malnacida’ y que muchas veces la insulta con adjetivos como ‘hubiera deseado que no hubieras nacido’ (...) La jala de los cabellos, le propina cachetadas y el miércoles 6 de julio nuevamente la menor fue amenazada con darle una cachetada y una patada en la boca”, comentó Magaly al leer el parte policial.

Al respecto, la popular ‘Sabrosura’ se comunicó con el programa ‘Amor y fuego’ donde negó que haya agredido a su hija de 10 años. Además, dijo que tomará medidas contra su expareja.

“Lo voy a ver por la parte legal, yo no sé por qué (Carlos Abanto) ha hecho esto, ni siquiera tuvo en cuenta de hablar conmigo antes, el simplemente tomó la decisión y actuó. Me la querría quitar, no sé [¿tu la has agredido?] cómo la voy a agredir”, comentó.

Según señaló, el padre de su hija sí la llevó al médico legista para que sea revisada tras la denuncia.

“Hay una cosa muy distinta, que yo soy mamá y (puedo) llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle, jamás lo he hecho”, indicó.

