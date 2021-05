Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para hacer una curiosa revelación. Y es que la conductora de ‘Yo Soy’ confesó que ella y su esposo Ezio Oliva olvidaron su aniversario de bodas.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza, compartió varios clips donde reveló en sus historias como se le pasó la fecha de su aniversario.

“No saben lo que me pasó ayer siendo 22 de mayo, bueno Ezio y yo cumplimos el 14 aniversario pero Ezio y yo no nos acordamos. Para nosotros, y se lo digo de verdad, siempre lo celebramos el amor que sentimos todos los días sin esperar esa fecha, como se que sí hay parejas que si el esposo no se acuerda incendio en la casa y si la mujer no se acuerdan pelean”, comenzó diciendo.

Asimismo, la modelo resaltó el amor que siente por su esposo y contó que la exactriz Sandra Arana fue quién le hizo recordar esta fecha tan especial que marcó el inicio de su relación con el interprete de ‘Siempre has sido tú'.

“Sandra Arana reapareció luego de varios meses y me recordó mi aniversario”, escribió en su historia. Y luego añadió: “Así es como me acordé que ya había pasado una semana de mi aniversario. Ay Dios mío, llamé a Ezio y creo que sí. Los dos estamos hechos para estar juntos definitivamente”, finalizó.

Recordemos que Karen Schwarz y Ezio Oliva utilizaron sus redes sociales para compartir con sus seguidores que ya recibieron la vacuna contra el Coronavirus. De esa manera, la pareja se suma a los cientos de peruanos que han viajado a Estados Unidos para ser inmunizados.

La presentadora de televisión y el cantante no viajaron solos, ellos aprovecharon en viajar con sus respectivas madres para recibir la vacuna.

