Karen Schwarz no se quedó callada y decidió pronunciarse mediante sus redes sociales sobre el macabro atentado a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso, donde asesinaron a 18 personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “Yo Soy”, compartió un sentido mensaje sobre este hecho, y mostró su total rechazo frente a estos terribles actos.

“Que dolor tan grande por todo lo que está pasando en nuestro PERÚ. NO MÁS MUERTES, NO MÁS VICTIMAS. Hoy fueron 10 hombres, 6 mujeres y 2 niños inocentes en el Vraem, NO MÁS . Estamos de luto”, escribió como descripción de una fotografía haciendo referencia al luto.

Cabe señalar que el aún presidente de la República, Francisco Sagasti, también se pronunció mediante sus redes sociales sobre este terrible y macabro hecho.

“Condeno y repudio enérgicamente el asesinato de 14 personas en el Vraem. He ordenado el despliegue de patrullas de las FFAA y la Policía Nacional del Perú en la zona, para que esta acción terrorista no quede impune. En nombre del Gobierno de Transición y de Emergencia, expreso mis sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, escribió en su cuenta de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR