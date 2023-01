La conductora Karen Schwarz celebró su cumpleaños número 39 este 21 de enero de 2023 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a donde viajó con su esposo Ezio Oliva y sus dos hijas: Antonia y Cayetana. La expresentadora de ‘Yo Soy’ se mostró feliz por su onomástico, pese a que días atrás comunicó su salida de Latina TV.

En su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió fotos y videos de la celebración que se llevo a cabo en un exclusivo restaurante. Asimismo, publicó un mensaje donde agradeció por cumplir un año más de vida.

“Tanto tiempo buscando lo que nos falta y lo que deseamos, cuando todo lo tenemos en casa y con los nuestros. Gracias Dios por permitirme llegar a los 39 y rodeada de tanto amor, ese amor real y honesto que parte por el amor personal. Reconozco que por mucho tiempo vivía el día a día, tratando de cumplir con todo partiéndome en 25 pedazos y tratando de cubrir las expectativas de los demás en todo aspecto y no las mías, grave error. Ya no más. Amo ser mamá, amo ser esposa, amo a mi familia, amo esta nueva faceta de empresaria, amo la conducción pero sobre todo descubrí y aprendí que el amor mas grande es el propio”, expresó en un inicio.

“Conectar con mi familia desde lo más profundo es lo que me hace feliz y lo que me llena de emociones. El tiempo no nos puede devorar, nosotros tenemos que distribuirlo para hacer lo que nos mantiene vivos sin descuidar lo que más amamos. Llegué a los 39 más fuerte y agradecida por tanto”, agregó junto a varias instantáneas donde se le ve muy feliz con Ezio Oliva y sus pequeñas.

Por su parte, Ezio Oliva utilizó la misma plataforma social para dedicarle un bello mensaje de amor a su esposa: “El regalo no es cumplir 39 años en Nueva York...el regalo es cumplir 39 llena de tanto amor, rodeada de tu familia y con toda la salud necesaria para seguir luchando por tus sueños. Feliz cumpleaños amor de mi vida, te amo con mis virtudes y con mis grandes defectos pero lo que te digo con toda seguridad es que te amo como no te imaginas”, dijo junto a un video de la celebración.

Fotos y Video: (Instagram/@karenschwarzespinoza, @eziooliva)