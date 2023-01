El conductor Rodrigo González se pronunció en su más reciente programa del 17 de enero sobre su archienemiga Karen Schwarz, quien anunció su salida de Latina TV hace unos días. La exmodelo se aleja de la casa televisora de San Felipe luego de 11 años.

“Cerrando capítulos. Gracias @latina.pe” , escribió la esposa de Ezio Oliva en sus historias de Instagram. Como se sabe, Schwarz ha sido parte de programas como ‘El último pasajero’, ‘Yo Soy’, ‘Espectáculos’ y ‘La Voz’.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre salida de Karen Schwarz de Latina TV?

El presentador aprovechó para minimizar el trabajo que realizó Karen Schwarz en Latina TV y la volvió a llamar ‘mosca muerta’.

“Ella suma años, no sé, suma en cuatro en cuatro (…) según ella tiene una década en la televisión. No nos hemos enterado, cariño, no nos hemos enterado de eso. Tu presencia así de que hablaras y que supiera quién eres o cuando la paraban para que le tiren globos en el ‘Último pasajero’, ¿desde cuándo suma?, pero bueno”, comentó ‘Peluchín’ en un inicio.

“ Un anuncio que a nadie le importa, la Karen Schwarz de fue de la televisión, (…) todavía seguía, aunque no lo crean, pero bueno, ahora sí, Latina le dijo ‘No vas más, se acabó, el contrato no te lo renovamos, no te necesitamos más en la parrilla de Latina televisión’. Adiós a la mataprograma, adiós a la mosca muerta, así es el tiempo, acomoda todo y a todos en su lugar” , agregó.

