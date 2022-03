La conductora y exreina de belleza Karen Schwarz habló sobre la posibilidad de que sus pequeñas hijas Antonia y Cayetana sigan su camino y participen en el certamen de belleza “Miss Perú”.

Este sábado 19 de marzo, la presentadora de “Yo Soy” conversó con este diario donde aseguró que ella siempre apoyará las decisiones de sus engreídas.

“Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quiera ella más adelante. Si mi hija me dice que quiere ser Miss, si quiere ser cantante o ingeniera o lo que fuera, la verdad es que yo la voy a apoyar. Hoy en día mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, la otra tiene 2 añitos, es muy pronto, pero igual, yo creo que así tengan 15 y si me volverían a preguntar lo mismo, diría lo mismo. Ellas son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, expresó.

¿Tú crees que haya habido una mano negra en el ‘Miss Perú La Pre’? se le preguntó a Karen Schwarz, a raíz de todas la especulaciones que se dieron tras la victoria de las “hijas de los famosos” en el certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

“Yo lo que creo es que uno tiene que hablar de lo que vive y de lo que sabe y yo la verdad estoy dedicada al programa (Yo Soy), dedicada a mi canal, a mis hijas, no tengo ni tiempo se los juro para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y en base a la experiencia uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes”, manifestó la esposa de Ezio Oliva.

Fotos y Video: (OJO | Instagram/@karenschwarzespinoza)

