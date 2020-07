El actor Orlando Fundichely utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica que se ha creado sobre Karina Rivera, a quien se le acusa de haberse metido en medio de un matrimonio de más de 20 años. Y es que recordemos que la exesposa de la actual pareja de la conductora fue quien hizo estas serias acusaciones.

Asimismo, el cubano pidió a los usuarios en redes sociales dejar a sus hijas fuera del problema. “Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mi lugar y sobre todo en el de ellas. He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar”, manifestó.

El artista también aprovechó para desearle lo mejor y enviarle un mensaje de apoyo a la animadora infantil. “Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mi divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocasión para desmentirlo categóricamente. A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mi tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre”, aseguró.

“A los amigos de la prensa que me han estado localizando les ruego entiendan mí posición y comprendan la razón por la cuál no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Siempre agradecido, Orlando Fundichely”, finalizó.

