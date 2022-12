Cualquier arma es útil para las defensas de John Kelvin y esta vez el protagonista fue Alberto Sarmiento, el hermano del cantante, quien para evitar que Karla Tarazona siga rajando del agresor, le recordó su corto romance.

“Cuando tenía 17 o 18 años tuve salidas con él que no pasaron de los dos meses. Claro. Compartíamos y salíamos en ese momento. Una persona saliente de ese momento. Ni para los dos meses que fueron esas salidas”, de esta forma Karla Tarazona confirmó el romance con John Kelvin, pero no apoyó que el hermano del cantante lo use como defensa.

Luego de explicar lo sucedido, Karla celebró no haber concretado su relación con John Kelvin, porque su destino pudo haber sido el mismo que el de Dalia Durán: “Más bien gracias a dios me lo sacaron del camino porque quizá hubiera termino como Dalia”.

