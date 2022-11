La popular ‘Bubu’, fue quemada por Jessica Newton, quien reveló que la futura nuera de César Acuña, se estuvo preparando para el ‘Miss Perú', pero dejó la carrera y Brunella Horna explicó sus motivos, dejando sorprendidos a más de uno.

Cuando los compañeros de Brunella Horna se enteraron de que la modelo dejó de competir por el Miss Perú, no dudaron en preguntarle sus motivos y ella comenzó revelando que tuvo miedo: “Me dio miedo, yo soy bien nerviosa, no podía concursar”

La modelo afirmó que no tenía el tiempo suficiente, ya que hacía shows en discotecas e iniciaba su empresa: “A todas las personas que conforman el Miss Perú, tienen que estar conscientes que deben estar enfocadas al 100%”.

Pero la sorpresa llegó luego, cuando confesó el verdadero motivo por el que dejó la competencia de ‘Miss Perú’: “En esa época concursó Valeria Piazza, dije acá no la hago”, al escucharla, sus compañeros de programa, confirmaron que no podía ganarle a la reina de belleza.

TE PUEDE INTERESAR