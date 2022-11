El programa ‘América Hoy’, presentó los besos más recordados de la TV peruana y entre ellos, estuvo el de Alondra García Miró y Pablo Heredia, quienes actuaban en la única miniserie que logró grabar la ojiverde.

Luego de ver el beso entre Alondra y Pablo, los conductores no pudieron evitar comentarlo, afirmando que era la primera actuación de la ojiverde, pero quien no aceptó excusas, fue Janet Barboza: “Tampoco es que actuó, qué beso es eso, yo no la contrato nunca más después de ese beso. Si yo hubiera sido la productora le hubiera dicho muchas gracias mamita por la oportunidad”.

En el set de ‘América Hoy’ también estuvo Estrella Torres y su futuro esposo, Kevin Salas y era inevitable preguntarle a la cantante si como trabajo, aceptaría besar a otra persona, pero ella lo rechazó en numerosas ocasiones, afirmando que como artista musical le pagan bien.

