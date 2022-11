Este 11 de noviembre de 2022, durante el programa América Hoy, Janet Barboza se burló de Paolo Guerrero y celebró el éxito de Alondra García Miró, quien recientemente volvió a Perú después de su ruptura con el ‘Depredador’.

“¿Cómo se estará sintiendo Alondra, tendrá algún sentimiento el saber que a su ex le va tan mal en su vida profesional?”, preguntó Janet Barboza entre risas; sin embargo, Ethel Pozo aseguró que la ‘ojiverde’ quizá ni siquiera está enterada de la situación.

“¡Cómo no se va a enterar, Ethel!”, expresó Brunella Horna. “¿Tú te enteras lo que pasa con tu ex?”, cuestionó Ethel Pozo. “No, yo no me entero, pero Paolo Guerrero está a nivel nacional, todo el mundo sabe, toda la prensa, cómo no va a saber”, insistió Brunella.

“No creo, no sabe, está en otra”, dijo Ethel Pozo, pero Janet Barboza apoyó a Brunella Horna: “No sé, Ethel, ah, yo creo que en el fondo de su corazoncito de Alondra algún gustito debe sentir ver que Paolo pues ya no es lo que fue en algún momento”.

“Somos humanos y nadie se olvida de la noche a la mañana porque si nos ponemos en los pies de Alondra, yo también me daría un poquito de gusto y diría ‘ya ves, para qué haces las cosas así’”, dijo la ‘rulitos’.

“El karma existe, así que hay que actuar bien porque vas a pagarla y el doble”, comentó Brunella Horna. “Lo cierto es que Alondra está brillando, le va bien, es exitosa, es maravillosa”, concluyó Janet Barboza.

Fuente: América Televisión

