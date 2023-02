Karla Tarazona no habría aguantado las críticas de Samuel Suárez y decidió marcar distancia, luego que el creador de “Instarándula” anunciara que “Préndete” había alcanzado el 0.0 puntos de rating.

Según el portal web de espectáculs “Instarándula”, la conductora de Panamericana TV habría bloqueado al comunicador de su cuenta oficial de Instagram.

“Justo reviso la cuenta de Karla y veo que no solo me ha dejado de seguir, sino que también me bloqueó por un momento para que tampoco yo figure como que la sigo. Me da mucha penita. Te dedico estas líneas Karla para reiterarte que ‘No soy tu enemigo, no lo seré jamás”, escribió el popular Samu en sus historias.

En ese sentido, aclaró que solo hace su trabajo de informarle al público ls acontecimientos del espectáculo, pero respeta la molestia de la presentadora.

“Hago lo que siempre he hecho, este es mi trabajo y creo que no miento en nada de lo que digo. Igual respeto tu decisión de molestarte, pero de mí siempre vas a encontrar comentarios buenos hacia tu persona, porque sé la calidad de persona que eres, excelente madre y profesional. Pero si no respetas mis opiniones o te molestan, no puedo hacer nada”, señaló el periodista.

