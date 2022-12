Han pasado meses para que Karla Tarazona decida hablar sobre su reciente divorcio con Rafael Fernández, quien despachó a la conductora de TV, luego de afirmar que ya no sentía amor.

Al revelarse que Rafael Fernández no era el empresario exitoso que todos creían, quedó en tela de juicio la promesa del ex de Karla Tarazona, quien prometió pagar el colegio de los niños que no eran sus hijos y hoy ella decidió contar la verdad.

“Los tres últimos meses de colegio él lo canceló y se lo agradecí de mis tres primeros hijos”, aclarando que su último hijo es responsabilidad entera de ella y Christian Domínguez.

Otra de las promesas de Rafael Fernández, fue hacer un fondo de ahorros para los pequeños de Karla Tarazona, pero causó sorpresa al compararlos con niños de la calle, pero la ex de Leonard León, prefirió no hablar de ello, resaltando que eso tampoco se cumplirá: “Dejemos que las promesas se las lleve el viento”.

