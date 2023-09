Karla Tarazona tras llanto de Fiorella Retiz: “Calladita te hubieras quedado”

Karla Tarazona no cree en la versión que dio Fiorella Retiz luego de ser ampayada con Aldo Miyashiro, pues considera que se contradice al decir que no destruyó un matrimonio, sin embargo, también acepta su culpa.

“Ella misma contó desde qué edad trabajaba con él, chambeaban juntos, y me vas a decir que tú parando siempre con esa persona, ¿no te vas a dar cuenta si tiene o no vida de familia y esposa? Ese cuento de que ‘yo no sabía’ no se lo voy a creer ”, manifestó la exesposa de Rafael Fernández.

Luego, su compañero, Kurt Villavicencio recordó que, días antes que se difundiera el ampay, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos habían realizado un viaje familiar.

“ Ellos viajaron como familia días antes del ampay. Si las cosas estaban mal y viajaban, si vivían bajo el mismo techo, es porque seguían siendo pareja con sus problemas. Los dos se equivocaron, tanto Fiorella como Aldo. Incluso, dice que se siente con menos culpa, pero aquí los culpables fueron los dos. Eso no borra lo que sucedió en su momento”, resaltó ‘Metiche’.

Tras ello, Karla dijo que las personas seguirán recordando el ampay con el conductor de ‘La Banda del Chino’. “Considero que la persona puede cambiar, mejorar, enmendar, pero el título que le pusieron en la frente y todo lo sucedido en esa fecha jamás se va a olvidar”.

“No le creo. Ella se contradice, porque primero en la entrevista dice que no destruyó un matrimonio porque ya estaba destruido y luego, en otra parte de la entrevista, afirma que se siente culpable. Si no has hecho nada, por qué debería sentirse culpable”, agregó.

Posteriormente, le aconsejó a Fiorella Retiz. “ No aclares porque oscureces. Calladita te hubieras quedado. Qué ingenua la bebé, yo quisiera tener su ingenuidad. Ahora nos sale con que Papá Noel existe ”, concluyó.

