Tras su desaparición del mundo del espectáculo por su nueva vida pegada a lo religioso, Katy Jara no volvió a dar de qué hablar hasta las denuncias que recibió su esposo Marvin Bancayan y ahora vuelven a estar en ojo de todos por su embarazo.

“Katy Jara toda linda con su pancita en Open Plaza Piura”, fue el mensaje que una seguidora de ‘Instarandula’ le mandó a Samuel Suárez y acompañó sus palabras con un video en el que se ve a la excantante de cumbia caminando con un notorio vientre abultado.

Katy Jara negó tener un hijo de su nuevo esposo

La cantante fue blanco de sospechas durante el primer año de la pandemia y se especuló un embarazo, pero ella lo negó en su momento y no descartó que sí pase, pero a futuro (ahora): “Es un rumor que siempre corre porque este último año de la pandemia mi peso me ha perjudicado tremendamente y estoy batallando por bajar de peso. No estoy embarazada. Mi esposo y yo queremos tener un bebé, pero lo hemos programado para fin de año, pues como todos los peruanos estamos esperando que la situación se establezca un poco más”, afirmó Katy Jara en ese momento.

TE PUEDE INTERESAR