Dalia Durán explotó contra John Kelvin y su familia luego que saliera de prisión portando la imagen de San Judas Tadeo, fingiendo inocencia y arrepentimiento. La cubana y madre de los últimos cuatro hijos del cumbiambero se mostró en contra de su excarcelación.

“Ahora devoto de San Juditas, tan presente me tiene, ya suéltame y bien lejos de nosotros. Seguiremos en pie de lucha (...) ya dejen de joderme la vida” , escribió en sus redes sociales.

Ahora, el cantante tendrá que mantenerse lejos de su expareja, a 200 metros de distancia de ella y de sus hijos.

“El tiene unas restricciones, pero se va a ver con el abogado para que, vía legal, John pueda ver a sus hijos”; dijo su primo Jimmy Gardella.

Jonathan Sarmiento Llanto, conocido popularmente como John Kelvin, tampoco deberá tener comunicación con Dalia Durán y no hablar del proceso judicial.

No está divorciado de Dalia Durán

Un dato que reveló el primo de John Kelvin es que nunca salió el divorcio con la cubana Dalia Durán. Resulta que la conciliación, realizada en noviembre del 2022, no llegó a buen puerto, por lo que ellos siguen casados legalmente. Ese mismo día fueron captados celebrando en un restaurante, incluso el cumniambero le dedicó unas canciones.

“Que ellos terminen su lazo. Ellos se fueron a la notaría a firmar el divorcio, John firmó y entregó todos los papeles, pero la señora no podía firmar porque le faltaba un documento, porque todavía tenía una deuda, y no pudo firmarlo, así que hasta ahora no se divorcian. Ese tema se tiene que ver de una vez para que todo sea por lo legal, y nada más estén pendientes de los hijos, y que ella trabaje”, comentó.

