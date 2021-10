La expareja de Michelle Soifer, Kevin Blow, habló desde su país para dar fuertes declaraciones sobre los programas conducidos por Gisela Valcárcel, “El Gran Show” y “Reinas del Show”.

Según Kevin Blow, el caso de Melissa Paredes y Anthony Aranda no es el único, pues habrían habido otros encuentros entre personas públicos comprometidos y bailarines.

“Hay artistas o figuras públicas que exigen de tener un camerino solo y ahí es donde muchas veces pasan ese tipo de eventos”, contó Kevin Blow.

Además agregó: “De que he visto, he visto montones. Lo han sabido manejar, no ha sido a la luz, pero créeme que Melissa Paredes y Anthony no son los únicos”.

Según Kevin Blow, los bailarines en su momento han sido amenazados de no decir algo, caso contrario perderían su trabajo. “Hay figuras públicas que han estado con bailarines, si hablas no vuelves a bailar aquí en el canal, si hablas te prohíbo el ingreso al canal, te cierro las puertas de todos lados”.

Conocido esto, Magaly Medina le pidió Kevin Blow a que dé nombres de aquellos personajes de la farándula que pese a estar comprometidos, estuvieron en coqueteos con sus bailarines. “Debería decir nombres. Hay que cambiarle el nombre de ese show”.

