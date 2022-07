Kike Suero sorprendió a propios y extraños al pronunciarse sobre la complicada situación que vive Rodrigo Cuba al no poder ver a su menor hija, fruto de su matrimonio con Melissa Paredes, debido a una orden de restricción mientras duren las investigaciones sobre una presunto violencia sexual a la menor.

Y es que el cómico comparó la situación que vive el futbolista del equipo Sport Boys, con lo que a él le tocó vivir con sus tres menores hijas hace algunos años atrás.

“Yo he vivido una situación similar cuando me denunciaron en plena pandemia y estuve sin ver a mis hijas por tres años. No podía dormir, comer, ni trabajar bien, pues extrañaba a mis tres pequeñas y sentía mucha rabia por la falsa denuncia que me habían hecho”, comenzó diciendo.

“Le pido al ‘Gato’ que sea fuerte y se aferre a Dios para superar este mal momento. Dios quiera que esa denuncia en su contra sea falsa, pues siempre se ha mostrado como un buen padre”, agregó Kike para Trome.

Por otra parte, Kike Suero señaló que recién pudo ver a sus pequeñas hijas por el Día del Padre, pero que sigue luchando para revocar la orden de restricción que tiene en su contra.

“Ese juicio duró tres años y me declararon inocente; pero cuando se inició el proceso, me dieron una orden de restricción para no poder acercarme a mis tres hijas. Sin embargo, el Día del padre pude ir al colegio de mis niñas y abrazarlas unos minutos. Ahora mi abogado ha presentado esa sentencia ante el Juzgado de Familia que me dio la orden de restricción para que sea revocada, todo lo quiero hacer bien, respetando la ley”, finalizó.

