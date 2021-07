Fiel a su estilo, el estilista Koky Belaúnde decidió opinar sobre el reciente cambio de look de Macarena Vélez , quien se presentó con una extravagante peluca azul para promocionar su canción debut “El vacilón”.

A través de su Instagram, el estilista peruano recopiló varias imágenes de la exchica reality y opinó lo siguiente: “Antiestética, peluca sintética, muy mal colocada. Peluca de cabello sintético. Este tipo de pelucas están fabricadas con fibras sintéticas que imitan al cabello, como la microfibra o el toyokalon. ¡Hay de todos los colores! La colocación tiene que ser exacta y perfecta”.

Varios de sus seguidores estuvieron de acuerdo con los comentarios de Koky, por lo que se animaron a dar sus propias opiniones sobre la apariencia de la modelo.

Cuando algunos de sus seguidores compararon a Macarena con Sheylón o Yola Polastri, el estilista respondió: “Es que vino sentada en una moto al aire libre”, “Parece que se vienen los circos”, “Ya viene el circo de la Chola”.

Sin embargo, no todo fueron críticas, pues Koky Belaúnde afirma que la ex pareja de Said Palao es hermosa, pero solo le falta un buen asesor de imagen.

“Ella es muy guapa. Ha podido quedar mucho mejor con un cabello peinado súper fashion”, acotó.

