El exchico reality Mario Hart y su esposa, la modelo Korina Rivadeneira, revelaron si planean tener un tercer hijo. Además, el piloto de autos respondió a sus detractores por criticarlo debido a sus opiniones sobre la infidelidad.

“Estamos un poquito más de la mitad, gracias a Dios ya es un embarazo súper tranquilo, Marito se porta bien desde la barriga”, dijo Mario Hart a América Espectáculos sobre el embarazo de Korina Rivadeneira. “Se porta demasiado bien, es increíble, es un angelito, yo me siento bien, me siento súper ágil, activa, he hecho de todo, he seguido trabajando, recontra bien, gracias a Dios me ha tocado un embarazo bonito”, comentó la venezolana.

Sobre la posibilidad de tener otro hijo, Mario Hart fue tajante: “No hay tercero, de ninguna manera... Es algo ya consensuado, es de mutuo acuerdo”. Sin embargo, Korina Rivadeneira sí desea tener otro bebé: “No sé, porque yo sí quiero un tercero”.

“De repente después de unos cuantos añitos, pero así, seguiditos, ni hablar”, dijo Mario Hart. “No, seguidos ha sido muy rudo”, coincidió Korina Rivadeneira.

Mario Hart responde a sus detractores

Según Mario Hart, no se siente incómodo al hablar de infidelidad pese a que él fue infiel: “Yo creo que tengo todo el derecho del mundo a opinar, no quita que en algún momento haya podido cometer mis errores, también. Pero nada, gracias a Dios ahora vivimos una vida muy tranquila, muy familiar, muy de pareja y creo que tengo clarísimo qué es lo que quiero para mí, para mi familia en adelante”.

“Errar es de humano y el hecho de que hayamos tenido errores no quiere decir que no podamos opinar con nuestra manera de pensar, entonces a mí me parece súper bien y válido sus opiniones”, comentó, por su parte, Korina Rivadeneira.

“Creo que yo sí he aprendido y simplemente dejo mi punto de vista”, concluyó el piloto de autos.

Fuente: América Televisión

