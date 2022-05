El piloto de carrera y exchico reality Mario Hart se pronunció sobre las declaraciones de Nataniel Sánchez, quién lo ninguneó en una entrevista con el coreógrafo Arturo Chumbe.

“A la gente que no suma en mi vida se esfuma ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente; es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”, dijo tras ser cuestionada sobre el actual esposo de Korina Rivadeneira.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, el excombatiente salió al frente para responderle a la recordada Fernanda de “Al fondo hay sitio”.

“No sé son cosas de hace muchos años. Yo pienso igual que ella, no merece la pena seguir hablando cosas del pasado me acuerdo te juro, de verdad que no me acuerdo en serio”, declaró.

“Por ella te conocimos, ¿te acuerdas?”, le consultaron. “Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo, pero bueno eso fue hace más de 10 años, cada uno está en lo suyo claramente y lo pasado pisado”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR