Ethel Pozo confesó que tuvo un reencuentro con su examiga Melissa Paredes, a quien no veía desde hace 7 meses. Todo ocurrió en el concierto de Rauw Alejandro, realizado el último jueves.

“Estábamos haciendo fila en una cola inmensa y cuando volteo veo a una chica despampanante que era Melissa”, comentó la hija de Gisela Valcárcel. Ethel estaba junto a sus hijas, mientras que su novio Julián Alexander fue a buscar a su “contacto” del evento para que les den facilidades de ingreso al concierto.

Según contó la conductora de América HOY, Melissa Paredes vio a Julián y lo saludó. Ella estaba en compañía de Anthony Aranda, el bailarín ‘activador’.

“Ella saludó primero a Julián, ellos son amigos, entonces volteamos todos, recuerden que mis hijas la conocen... vi a una Melissa súper dulce, como yo la conocí. Por supuesto que nos saludamos...”, comentó Ethel Pozo, dejando en shock a sus compañeros.

Ethel Pozo dijo que Melissa Paredes les presentó a su pareja, el bailarín Antony Aranda. Recordemos que la hija de Gisela Valcárcel nunca estuvo de acuerdo con que la actriz oficialice al bailarín.

“Melissa me lo presentó... Melissa dijo ’Anthony, te presento Julian, Anthony (te presento) a Ethel. Nos saludamos por educación, yo no lo conocía (...) Melissa estuvo muy cálida, la misma Melissa de siempre. Obviamente había un poco de nerviosismo de mi parte porque no la veía hace 7 meses”, comentó.

“Yo con quien me rencontré es con Melissa, que por las decisiones que ella haya tomado nos hayamos separado, eso no significa que no haya cariño”, agregó Ethel.

