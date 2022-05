Gran revuelo ha causado el encuentro de Ethel Pozo con Melissa Paredes, quienes no se veían desde el mes de octubre del 2021, cuando la actriz acudió por última vez al programa ‘América HOY’ para dar su descargo por el ampay protagonizado con el bailarín Anthony Aranda.

Ethel contó detalles inéditos de su reencuentro en la fila para ingresar al concierto de Rauw Alejandro, realizado el último jueves en Lima. Incluso, le pidió tomarse una fotografía que quedará guardada para la posteridad.

Melissa estaba acompañada con Anthony, su actual pareja, quien estuvo obligado a saludar a Ethel, quien siempre dijo que no aprobaba la relación de ellos, porque empezó cuando Paredes estaba casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Y aunque el reencuentro fue cordial, el bailarín y Melissa aprovecharon su encuentro con Ethel y su novio Julián Alexander para tener facilidades de ingreso al concierto. Y es que el hermano de el futuro esposo de Ethel tenía un contacto en el evento, quien les permitió ahorrarse tiempo de espera en la fila.

“Ustedes se encontraron en la cola porque había mucha gente, ¿verdad? y pidieron facilidades para ingresar... ingresaron todos, incluyendo Melissa y el Activador, ¿no? con tu pase...”, dijo Janet Barboza, haciendo hincapié en que ellos se ‘colaron’ gracias a Ethel.

Ethel Pozo confirmó todo lo señalado por Janet Barboza, sin discrepar.

“El Activador sí aceptó que tú lo metas sin hacer cola, entonces, ¿la dignidad para cuando?”, agregó la ‘Rulitos’.

“Yo con quien me rencontré es con Melissa, que por las decisiones que ella haya tomado nos hayamos separado, eso no significa que no haya cariño”, mencionó Ethel.

