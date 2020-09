La exchica reality, Korina Rivadeneira, no ve las horas para tener a su pequeña Lara entre sus brazos. Sin embargo, parece que la modelo tendría que esperar todavía unas semanitas más, así lo reveló a través de sus redes sociales.

Recordemos que grande fue la polémica que se creó hace algún tiempo cuando la venezolana confirmó que la fecha programada para su parto sería el 8 de setiembre, mismo día del cumpleaños de la ex de Mario Hart, Alejandra Baigorria.

Sin embargo, luego de varios chequeos médicos que habría tenido la excombatiente, se habría tomado la decisión que la bebé nazca a fines del mes de setiembre. “Hace poquito me enteré que Larita recién estará naciendo a finales de este mes (si es que no se adelanta) La espera sí que desespera. Los días se me pasan cómo semanas y las semanas como meses, ya no aguanto más ¡Qué ganas de verla!”, escribió Korina en su cuenta oficial de Instagram.

