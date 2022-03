Kyara Villanella fue una de las cuatro ganadores del Miss Perú La Pre 2022, junto a Gaela Barraza y Alondra Huárac. Y es que la organización del concurso dio a conocer cómo fue la entrevista de la hija de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la cual sorprendió gratamente a Jessica Newton.

Mediante la cuenta oficial de Instagram, el certamen de belleza publicó un video donde Kyara se robó el show por su seguridad y carisma al responder las preguntas del concurso.

La hija de Keiko Fujimori resaltó por su reflexivo mensaje sobre la belleza interna y lo mucho que desea que el público la conozca por su esencia y no por su familia.

“La belleza en este certamen es de adentro, no de afuera. Yo de chiquita siempre veía las películas donde la más bonita no ganaba, pero era la que tenía más talento y la que transmitía una mejor vibra. Yo tengo ahora una plataforma muy muy grande, donde la mayoría de personas solo me conocen por afuera y quiero mostrarles la persona que soy por adentro”, expresó.

Sin embargo, cuando le consultaron a Fujimori por cómo considera que es por dentro, la menor de 14 años reveló que es una persona muy alegre y positiva. “Intento lo mejor en el colegio y en todo lo que puedo. Soy disciplinada, desde pequeña tuve que encargarme de mi hermana. Sobre todo soy positiva, porque siempre espero lo mejor”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO