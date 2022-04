No pierde el tiempo. La popular Susy Díaz aprovechó la semana santa para vacacionar junto a su hija, Florcita Polo Díaz a Paracas, donde estuvieron buscando al “reemplazo” de Néstor Villanueva.

Ya lo toman con gracia, Susy Díaz se atrevió a crearla una dieta a su hija al mismo estilo que a Melissa Paredes, pero esta vez para olvidar al ex: “La dieta de semana santa, olvidarnos del que canta”, una chiquita para Néstor Villanueva.

La exvedette no se cansó de hacerle bromas a su hija, quien no podía aguantar las ocurrencias de su mamá, quien también tuvo que jalar a sus nietos, debido a que Néstor no cumplió con llevárselo por semana santa para pasarla con él.

