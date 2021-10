¿Qué pasó con Alison Arngrim? La actriz estadounidense tuvo un inconveniente en el inicio del rodaje de la serie “La familia Ingalls”. La pequeña, en la década de los 80, dio vida a Nellie Oleson. Sin embargo, en su primer día de grabaciones, se desmayó por un motivo poco conocido por los seguidores de “Little House on the Prairie”, una de las series más exitosas de todos los tiempos en la televisión internacional y que tuvo un elenco conformado por Michael Landon, Karen Grassel y Melissa Gilbert.

Arngrim nació el 18 de enero de 1962, por lo que, en 2021, tiene 59 años. Ella debutó desde muy temprana edad en la televisión, con su papel de Stevie en “Throw Out the Anchor!”, una película de 1974. En el mismo año, cuando tenía tan solo 12, fue seleccionada en el elenco de la exitosa producción de NBC.

De esta manera, se le dio el papel de Nellie Oleson, la engreída pero aún recordada niña de la serie. Su personaje fue uno de los más populares y constante de la ficción, llegando a aparecer en un total de 104 episodios.

Nellie le dio la fama mundial, la oportunidad de ser una estrella de la televisión y también la salvó de ciertos momentos traumáticos que vivió en sus primeros años, como el abuso sexual. Así, Alison inició su camino en la “Little House on the Praire” de un modo inusual: desmayándose.

Allison Arngrim dio vida a Nellie Oleson en La familia Ingalls (Foto: NBC)

¿POR QUÉ SE DESMAYÓ ALISON ARNGRIM EN EL PRIMER DÍA DE GRABACIÓN?

La actriz Alison Arngrim dio vida a Nellie Oleson y se ganó la fama mundial. El personaje la ha acompañado hasta la actualidad, por lo que la artista estadounidense todavía recuerda ciertas anécdotas sobre los días de rodaje con Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassel, entre otros colegas y amigos.

Los seguidores de “La familia Ingalls” pensarán que probablemente los nervios por empezar el rodaje de la serie le pudo haber jugado una mala pasada a Arngrim, quien se desplomó cuando se encontraban filmando por primera vez.

Sin embargo, la razón fue otra: el calor de Simi Valley, en California, donde se grabaron los episodios de “Little House on the Prairie”. La temperatura, sobre todo en los exteriores en el rancho Big Sky, alcanzaban los 90 grados en los días más “refrescantes”. El excesivo calor más la vestimenta del siglo XIX, hizo que Alison y un asistente de dirección se desmayaran al iniciar el rodaje.

¿CUÁNTOS SON LOS CAPÍTULOS DE “LA FAMILIA INGALLS”?

La serie de televisión “La familia Ingalls” tiene, en total, 207 capítulos repartidos en 10 temporadas. Apareció el 11 de septiembre de 1974 y su última emisión fue el 21 de marzo de 1983. La ficción está basada en la serie de libros homónimos de Laura Ingalls Wilder.

¿CUÁNDO Y DE QUÉ MURIÓ MICHAEL LANDON?

El actor estadounidense Michael Landon murió el 1 de julio de 1991 a la edad de 54 años. Fue escritor, productor y director. Falleció debido a un cáncer de páncreas. Tuvo nueve hijos y una hijastra y se casó en tres oportunidades a lo largo de su vida.