Rodrigo Cuba dio otra señal de que la relación con Ale Venturo, la madre de su segunda hija, llegó a su fin. Luego de que la empresaria eliminara todo rastro del ‘Gato’ en su cuenta de Instagram, el futbolista tomó otra radical decisión.

Resulta que el exesposo de Melissa Paredes editó su último post publicado en el Día de la Madre, donde elimina la referencia que hacía a Ale Venturo.

“Feliz día mi amor orgulloso de ver cómo eres de amorosa y auténtica con nuestra princesa. Te amo demasiado”, se leía inicialmente en el mensaje, el cual fue eliminado en la noche del domingo 28 de mayo.

Ahora solo aparece la dedicatoria que el ‘Gato’ Cuba hizo a su madre, Ysmena Piedra.

Para los usuarios en Instagram, esta es una clara señal de que el romance con Ale Venturo, con quien tiene una hija de 4 meses de edad, llegó a su fin.

¿Cómo es la relación de la hija de Melissa Paredes con su hermana, la bebé de Ale Venturo?

En abril del 2023, Rodrigo Cuba decidió responderle a sus fanáticos, quienes no pudieron evitar preguntarle por la relación de hermanas que tienen ahora su hija con Melissa Paredes y su nueva bebé con Ale Venturo.

“¿Mía no está celosa por la llegada de su hermana?”, fue una de las preguntas que le hicieron al futbolista, quien respondió con gran alivio: “ Gracias a Dios no, yo también tenía esa pequeña duda de cómo iba a ser, si iba a tener celos o no y, por el contrario, me quedé sorprendido por cómo lo ha tomado”.

“Adora a su hermana, ha hecho, una conexión supercariñosa con ella, así que bueno, por ese lado me he quedado sorprendido y estoy muy orgulloso de cómo ha tomado la llegada de su hermanita”.

TE PUEDE INTERESAR