Esaú Reátegui, conocido popularmente como ‘La Uchulú’ regresó a Pucallpa para reencontrarse con su familia y, sobre todo, con su mamá. La tiktoker se mostró con los atuendos que la caracterizan y su progenitora aceptó - feliz - tomarse fotos con su hijo.

Recordemos que fue la misma Uchulú quien reveló, meses atrás, que antes su mamá no le permitía que se vistiera como mujer para los videos que hacía para sus redes sociales.

“A un inicio no me aceptaba. Me decía: ‘¿Qué estás haciendo?, estás malogrando tu imagen’. No, mami, le dije, eso con el tiempo puede tener fruto”, manifestó hace meses la influencer.

El humilde hogar de La Uchulú

Además, la Uchulú mostró parte de su humilde hogar en Pucallpa, en un poblado alejado. Em el video que publicó en sus historias de Instagram se puede ver a la tiktoker grabando contenido para sus canal de YouTube.

“Estamos llegando a la mansión, ¡qué lindo! extrañaba todo esto. Allí está mi mamá”, se le escucha decir.

Como se recuerda, una de las metas de “La Uchulú” era llegar a la televisión tras popularidad en las redes sociales.

“Nací en redes sociales y una de mis metas es llegar a la televisión. Ahora voy a estar y nos vamos a hacer famosas, representando a la selva. Acá he venido una vez (a Lima) porque me ha traído mi suggar”, señaló.

TE PUEDE INTERESA