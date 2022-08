Un polémico video de la ‘Uchulú' se ha hecho viral en redes sociales. Un usuario de TikTok difundió unas imágenes de la artista en un concierto del grupo de cumbia ‘Explosión de Iquitos’, donde se pueden observar sus partes íntimas.

Como se sabe, La Uchulú alcanzó la fama en YouTube y, este año 2022, inició su proceso de terapia hormonal para verse como una mujer. Recordemos que su verdadero nombre -registrado en Reniec - es Esaú Reátegui Wong.

“Vi tu paquetito en un memes, ¿es fake?”, le preguntaron en Instagram a lo que ella no tuvo problemas en responder. “Ya sé que la persona que hizo eso lo hizo con mala intención, pero no me afecta en lo absoluto”, dijo indignada.

La Uchulú explicó qué pasó y por qué terminó mostrando sus partes íntimas: “En ese concierto estaba con dos calzones y un short color ‘carne’, hubo un error de cámara y un descuido de mi parte. Yo estaba bailando super a gusto y se vio de esa manera, y bueno pues, ustedes que yo tengo un ‘pihuichito’. Aumentan el morbo hacia mi persona”, contó.

La Uchulu sobre video viral

