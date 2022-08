Melissa Klug dijo que es falso que ella use productos ‘bamba’ luego de ser expuesta por el tiktoker George Rubin, por lo que verá la manera legal de “poder callarlo”. “Él tiene que demostrar todo lo que ha dicho”, comentó la ‘chalaca en ‘En Boca de Todos’.

“¿Todo lo que ha dicho que usas bamba?”, le preguntó Tula, a lo que ella respondió: “es falso y yo tengo cómo probarlo. Exacto (él está mintiendo)”, comentó la expareja de Jefferson Farfán.

Sin embargo, en otro momento admitió que muchas de las zapatillas que mostró Samahara Lobatón en sus redes sociales son “inspiradas” en marcas de lujo. Indicó que su hija promocionaba el trabajo de una emprendedora peruana, quien fabricaba estos calzados.

“Ella dijo que trabajaba con una marca, unos emprendedores peruanos que se inspiran en las marcas de lujo, de alta gama. Entonces, ¿le decimos a los emprendedores peruanos que no se inspiren en zapatillas de alta gama porque él (George Rubin) a a decir que son fake?”, defendió la ‘chalaca′.

“Entonces ellos no pueden imitar, no pueden copiar nada o sacar nada que sea imitación o se inspiren en alguna marca de lujo” , agregó.

Finalmente, dijo que su hija no es la que estaría “engañando” al público, sino sería la empresa peruana que fabrica estos calzados: “Ella no es la que esta engañando, entonces le decimos a la emprendedora que no se inspire en esa marcas, en esos modelos porque el señor no quiere”.

