Se acabaron las especulaciones. Florcita Polo estuvo en el programa ‘En boca de todos’, donde reveló el verdadero motivo por el que culminó su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva.

Todo habría sido culpa de la falta de atención por parte del cumbiambero, “No voy a entrar en detalles, pero sí había mucha falta de atención y por eso preferí dedicarme a mis cosas y darnos un tiempo para ver qué pasaba”, sentenció Florcita.

Acerca de los maltratos que se especulaba que habría sido el motivo del fin del matrimonio Villanueva Polo, Florcita aclaró: “A mi mamá le están preguntando y condicionando y ella no ha dicho absolutamente nada sobre maltratos o humillaciones, ya no digan o especulen cosas, ella no tiene nada que ver, es la mejor madre del mundo”.

Florcita se muestra enfocada en su vida profesional y así lo dejó en claro en el set de ‘En boca de todos’: “Por el momento no necesito un amor, estoy dedicada a mis hijos”.

