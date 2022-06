La excandidata presidencial Keiko Fujimori anunció su separación definitiva de su esposo, Mark Vito Villanella, tras 18 años de matrimonio. A propósito de la lamentable noticia, los usuarios recordaron la huelga de hambre que el estadounidense hizo por la libertad de su esposa.

En noviembre de 2019, cuando Keiko Fujimori ya estaba cumpliendo más de un año de prisión preventiva, Mark Vito instaló una carpa en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos para exigir la libertad de la líder de Fuerza Popular.

Con tristeza, Mark Vito explicó por qué decidió hacer una huelga de hambre al programa Día D: “Mis hijas están esperando a su mamá hace mucho tiempo, estamos 1 año y 15 días sin su mamá”.

“Lamento mucho todo el odio político que han sufrido mis hijas, no saben cómo ha sido su vida, su niñez cómo era, los fines de semana visitando a su abuelo en la cárcel”, dijo Mark Vito Villanella.

El esposo de Keiko Fujimori también habló del amor por su esposa: “Cuando tú ves una persona y te toca una flecha al corazón, en ese momento y te caes en amor completo, eso es lo único que importa, es el amor con tu esposa”.

“Yo conozco a Keiko desde la maestría en Nueva York, yo conozco a la persona sencilla, que cuando yo era estudiante cocinaba la comida peruana para mí y mis amigos en la maestría”, contó.

El estadounidense también confesó que moriría por Keiko Fujimori: “Mi vida no tiene importancia, la vida de mi esposa es todo (...) yo no puedo vivir sin ella. Si yo viví por ella, yo estoy dispuesto a morir por ella si eso significa su libertad, con gusto me voy”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina.