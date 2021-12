El reconocido actor László Kovács fue consultado por el desempeño actoral de Nicola Porcella y Patricio Parodi. El recordado ‘Tito’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no se guardo nada y se mandó con todo contra los chicos realities.

Una reportera de ‘Amor y Fuego’ logró conversar con el actor y este aprovechó para desatar su lengua contra Nicola y los demás chicos de ‘EGG’ que han incursionado en el mundo de la actuación.

“¿Honestamente para ti son puertas o no lo son?”, le consultaron. Al respecto Lászlo respondió: “Mira honestamente sí, para mí sí lo son. O sea, yo lo poco que he visto no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío, ¿no?”, declaró para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Todo es un poco frío, un poco robótico, se necesita como te digo un poquito más de capas”, añadió entre risas.

Finalmente Kovacs lanzó un duro comentario: “Cuando uno es joven realmente es como un diamante en bruto, aunque muchos se quedan solamente en bruto, pero si uno trabaja y se pule y lee y se esfuerza y viaja y estudia se puede llegar lejos, claro que sí”, agregó.

Vale indicar que se viene rumoreando que Nicola Porcella sería el nuevo Nicolás de las Casas en la nueva temporada de la serie de América TV, ‘Al Fondo Hay Sitio’.

